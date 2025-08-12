В Криму знищено потужний радар: в ССО розкрили наслідки

Йдеться про знищення ТРЛК-10 "Скала-М", який призначений для контролю повітряного руху у небі.

В окупованому Криму знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М". Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.

"У ніч з 9 на 10 серпня 2025 року, підрозділами Руху опору Сил спеціальних операцій Збройних Сил України знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в н.п Абрикосівка, ТОТ АР Крим", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості детекції повітряних цілей. При цьому сказано, що він призначений для контролю повітряного руху у небі — зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радару до 350 км.

"Знищення зазначеного радару суттєво послабить застосування противником авіації, яку окупанти використовують для ураження цивільної інфраструктури та мирних мешканців", - наголошують в ССО.

Як повідомляв УНІАН, директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук наголосив, що Кримський півострів, окупований Росією у 2014 році, є частиною системи протиповітряної оборони РФ, яка прикриває в тому числі Новоросійськ. Саме тому й "прилітає" по певних об’єктах в автономної республіки Крим (АРК).

Лакійчук зазначив, що Кримській півострів є важливою частиною ешелонованої ППО, яку створив противник. За його словами, західний Крим - це перший ешелон ППО для всього півдня Росії. Для того, щоб завдавати ударів по Новоросійську, по Кубані, Краснодару, східному Криму, треба проривати саме цю систему оборони".

Тому, за його словами, "прилітає, першим ділом" по Євпаторії, Тарханкуту, по "Фіоленту" - заводу у Сімферополі, який до окупації був найбільшим виробником електроінструменту в Україні й Східній Європі, а після 2014 року "націоналізований" агресором.

