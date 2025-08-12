Захід пов'язаний із шахрайськими схемами та поширенням особистої інформації користувачів.

Керівник месенджера Telegram Павло Дуров оголосив про масштабну чистку платформи від каналів і ботів, які збирали особисті дані користувачів та шантажували зливом інформації в обмін на гроші. Нові правила він анонсував у своєму каналі.

За словами Дурова, блокування з цих причин вказують на наявність у Telegram неспростовних доказів того, що адміністратори каналу публікували наклепницькі пости, а потім видаляли їх в обмін на гроші від жертв.

"Деяких навіть спіймали на продажі так званих "блокувань захисту" – зборів, які жертви повинні платити, щоб уникнути нападок", – написав Дуров.

Керівник Telegram наголосив, що створений ним месенджер "не місце для доксінгу і шантажу", і пообіцяв знайти тих, хто керує подібними каналами.

Нагадаємо, після звільнення з-під арешту Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали". Наприклад, із Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч".

На початку серпня для Telegram вийшло велике оновлення, головним нововведенням у якому стали рейтинг користувачів і глобальний пошук за всіма постами. Плюс додали можливість збирати свої історії в альбоми, а подарунки – в колекції.

Тим часом мільярдер Ілон Маск спростував заяву засновника Telegram Павла Дурова про те, що Telegram і компанія xAI домовилися про партнерство терміном на один рік. Він заперечує, що чат-бот Grok буде вбудований безпосередньо в месенджер.

