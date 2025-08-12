Американські потяги суттєво відстають від світових лідерів.

Світовим лідером швидкості поїздів став китайський Fuxing Hao зі швидкістю руху в 349 км/год. До десятки найшвидших поїздів світу також увійшли поїзди з Японії, Франції, Марокко, Іспанії та інших країн, пише Business Insider.

Зазначається, що компанія Amtrak у США оголосила про запуск оновленої лінії швидкісних поїздів NextGen Acela, які курсуватимуть у Північно-Східному коридорі, з'єднуючи такі міста, як Бостон, Нью-Йорк і Вашингтон, округ Колумбія.

Ці поїзди розвиватимуть максимальну швидкість у 160 миль/год (257 км/год), що вже є найшвидшим поїздом у США. Проте навіть оновлені американські потяги поки що суттєво відстають від світових лідерів. Найшвидші поїзди сьогодні курсують у Китаї, Японії, Франції, та інших країнах, розвиваючи стабільну швидкість понад 300 км/год.

Відео дня

ТОП-10 найшвидших поїздів у світі за типовою швидкістю руху:

Fuxing Hao, Китай — 217 миль/год (349 км/год);

JR East E5, Японія — 199 миль/год (320 км/год);

TGV, Франція — 199 миль/год (320 км/год);

Al Boraq, Марокко — 199 миль/год (320 км/год);

AVE S-103, Іспанія — 193 милі/год (311 км/год);

KTX, Південна Корея — 190 миль/год (306 км/год);

Shanghai Maglev, Китай — 186 миль/год (299 км/год);

Trenitalia Frecciarossa 1000, Італія — 186 миль/год (299 км/год);

ICE3, Німеччина — 186 миль/год (299 км/год);

Eurostar e320, Велика Британія — 186 миль/год (299 км/год).

Залізничний транспорт - останні новини

16 липня стало відомо, що на високошвидкісній залізничній лінії "Рим–Неаполь" встановили першу в Італії систему раннього оповіщення про землетруси, яка автоматично зупиняє поїзди, використовуючи для їх виявлення спеціальні датчики.

15 липня повідомлялося, що Міністерство оборони Нідерландів обговорює із національною залізницею купівлю старих вагонів, які можна переобладнати у потяги медичної евакуації військовослужбовців.

Вас також можуть зацікавити новини: