В ISW вважають, що Путін намагається представити захоплення Росією Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей як неминуче, щоб підштовхнути Україну та Захід до капітуляції.

Найближчі дні перед зустріччю президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна будуть вирішальними для здатності України запобігти прискореному просуванню росіян біля Покровська. Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що окупанти просунулися на південному сході від Добропілля. А біля населених пунктів Нове Шахове та Новий Донбас ідуть бойові дії.

При цьому в ISW припустили, що росіяни могли окупувати низку населених пунктів в районі Добропілля. Зокрема Разине, Сухецьке, Федорівку, Затишок, Бойківку, Новоторецьке, Заповідне, Маяк та Паньківку.

Відео дня

Але аналітики Інституту вважають, що називати російське просування в районі Добропілля проривом оперативного рівня не варто, хоча, як припустили фахівці, росіяни будуть намагатися довести його до такого рівня.

У зв'язку з цим аналітики ISW зазначили, що наступні кілька днів операцій на Покровському напрямку будуть вирішальними для здатності України запобігти прискореному просуванню окупантів в районі Покровська.

Вони констатували, що протягом останніх тижнів росіяни завдають ударів дронами по українських логістичних шляхах у ближньому тилу, щоб створити умови для швидшого просування на Покровському напрямку.

Зокрема окупанти посилили удари FPV-дронами по автомагістралі Т-0514 Добропілля-Лиман, намагаючись створити загрозу для української логістики ще глибше в тилу. Російські дрони також намагаються бити по українській техніці вздовж дороги Т-0515 у Родинському. Постійні удари російських БПЛА змушують ЗСУ обирати альтернативні шляхи та ще більше розтягувати логістичні шляхи, що може вплинути на оборонні операції України, залежні від постійного потоку техніки, забезпечення та живої сили.

Аналітики ISW припустили, що РФ зосередилась на просуванні в напрямку Добропілля, щоб створити інформаційне тло перед зустріччю Трампа і Путіна. Зокрема, в ISW вважають, що Путін намагається представити захоплення Росією Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей як неминуче, щоб підштовхнути Україну та Захід до капітуляції.

Але, як підкреслили аналітики, повна окупація Росією цих чотирьох областей України не є ані неминучою, ані гострою загрозою, оскільки війська РФ зіткнуться із серйозними оперативними перешкодами, особливо у Донецькій області, на захоплення якої у росіян може піти багато років, наголосили в ISW.

Але саме зараз, перед зустріччю з Трампом, вважають аналітики, Путін хоче використати посилені тактичні наступи росіян на сході України, щоб домагатися поступок з боку США.

Ситуація на Покровському напрямку

Військовий 36 ОБрМП розповів про просування росіян біля Покровська. Він зауважив, що вклинення між Покровськом та Костянтинівкою залишається чи не найбільшим здобутком армії окупантів за час цьогорічної літньої кампані. Воно створює загрозу оточення Покровська з півночі та загрожує Добропіллю.

Вас також можуть зацікавити новини: