Нардеп: ратифікацію угоди про асоціацію з ЄС відкладати не треба
01:15, 28 червня 2014Політика
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Депутат Анатолій Гриценко вважає, що угоду про асоціацію Україна-ЄС потрібно ратифікувати якнайшвидше.
Фото УНІАН
Про це він заявив в ефірі програми "Шустер LIVE".
"Дуже раджу президенту Порошенкові не відкладати ратифікацію угоди (про асоціацію з ЄС) в українському парламенті", - сказав Гриценко.
Він заявив, що не має іншого пояснення бажанню відкласти ратифікацію як "бажання вислухати" думку президента Росії Путіна.
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За словами Гриценка, через кілька тижнів мають відбутися тристоронні консультації, за участі РФ.
"Це наш український вибір, і ніякий Путін, тим паче Путін-агрессор, Путін-фашист, який зараз вбиває наших людей, не повинен визначати наше майбутнє… Ми самі визначимо своє майбутнє", - підкреслив політик.
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