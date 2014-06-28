Нардеп: ратифікацію угоди про асоціацію з ЄС відкладати не треба

Про це він заявив в ефірі програми "Шустер LIVE".

"Дуже раджу президенту Порошенкові не відкладати ратифікацію угоди (про асоціацію з ЄС) в українському парламенті", - сказав Гриценко.

Він заявив, що не має іншого пояснення бажанню відкласти ратифікацію як "бажання вислухати" думку президента Росії Путіна.

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За словами Гриценка, через кілька тижнів мають відбутися тристоронні консультації, за участі РФ.

"Це наш український вибір, і ніякий Путін, тим паче Путін-агрессор, Путін-фашист, який зараз вбиває наших людей, не повинен визначати наше майбутнє… Ми самі визначимо своє майбутнє", - підкреслив політик.