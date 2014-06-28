Вночі терористи обстріляли аеродром в Краматорську і два опорні пункти

Про це пише Дмитро Тимчук з групи "Інформаційний опір".

"Проведений обстріл силовиків, дислокованих на аеродромі в Краматорську. Обстріл вівся з мінометів із передмістя Краматорська. Втрат серед військовослужбовців немає", - пише Тимчук.

Обстріляний опорний пункт сил АТО в Донецькій області. Обстріл зроблений з мінометів і гранатометів. Під час обстрілу терористи також випустили 7 мін у бік газорозподільної станції, що знаходиться в даному районі. Втрат серед сил АТО немає.

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Також, проведено мінометний обстріл опорного пункту сил АТО поблизу Кривої Луки (Донецька обл.). Обстріл вівся з боку н.п.Николаевка. Втрат серед військовослужбовців немає.