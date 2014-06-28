Медведчуку радять визначитися зі своїм статусом на переговорах

Хоча про Віктора Медведчука, у зв'язку з його несподіваною появою в Донецьку, говорили Путін, Меркель, Порошенко, Кучма і світові ЗМІ, його статус на цих переговорах, так і залишився нез'ясованим, крім тієї деталі, що врешті-решт його назвали переговорником. Ось тільки незрозуміло, переговорник чого і від кого? З приводу чого і з ким? Про це пише у своєму блозі відомий журналіст, генеральний директор групи "1+1 медіа", телеведучий Олександр Ткаченко.

Олександр Ткаченко задається питанням, як можна розмовляти з самим собою, якщо Віктор Медведчук є начебто одночасно переговорником з української сторони, яку представляє його екс-начальник Леонід Кучма, і з Росією імені Володимира Путіна, кумом якого він є?

«Тоді незрозуміло, як можна розмовляти з самим собою. Це ж не роздвоєння особистості. Тому що не схоже, що б він представляв інтереси так званих ДНР і ЛНР - чи не так, Вікторе Володимировичу?», - пише Ткаченко.

Відомий журналіст пропонує допомогти Медведчуку визначитися з його статусом і таким чином допомогти успішному завершенню переговорів.

«Мені здається, є вихід. І він може виявитися історичним і для самого Медведчука, з яким вже ведуть переговори навіть західні високопоставлені політики. Є ідея», - пише Ткаченко.

Він вважає, що лідерам ДНР і ЛНР треба запропонувати обрати Віктора Медведчука керівником свого об'єднаного утворення замість Олега Царьова, який себе дискредитував.

А з іншого боку, Ткаченко пропонує призначити Медведчука губернатором одразу двох областей - Донецької та Луганської. «Це точно переведе процес в об'єднавче русло в рамках українського законодавства, а також надасть Віктору Володимировичу легальний і зрозумілий статус», - зазначив він.

«Але найважливіше, - зазначає Ткаченко, - це зробить його публічним і відповідальним за результат політиком, не тільки українського, але й світового масштабу». На думку журналіста, «в такому статусі Віктор Медведчук зможе вести переговори з Україною, і з Росією».

«На худий кінець, якщо вожді ДНР і ЛНР між собою не домовляться - просто в статусі губернатора Донбасу - він має можливість виступати як рівноправний учасник мирного процесу і допомогти і Володимиру Путіну, і Україні, і всьому цивілізованому світу зітхнути спокійно і припинити кровопролиття», - вважає він.

«Тоді буде зрозуміла не тільки його роль, але і його позиція - чого ж він хоче і як це зробить. І навіть якщо у нього не вийде - буде зрозуміло, хто за це повинен нести відповідальність: особисто він, бойовики, Путін або країна, громадянином якої він є», - додав Ткаченко.