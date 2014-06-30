Керівництво АТО не випускає три роти батальйону "Донбас" на Схід - комбат

Про це в студії Громадського заявив комбат Семен Семенченко, пише Gazeta.ua.

"Ви думаєте, що я зараз роблю в Києві? Я намагаюся вивезти бійців. Трьом ротам не дають виїхати з Києва до Донбасу, аби не нервувати Путіна", - зазначив комбат.

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Також він розказав про плани очищення донецької міліції, яке буде проводитися після перемоги над терористами.