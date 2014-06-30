У Москві звинувачують українських військових у загибелі російського оператора

За фактом вбивства російського журналіста в Донецьку порушено кримінальну справу, повідомив ИТАР-ТАСС офіційний представник Слідчого комітету Володимир Маркін.

"Управлінням СК РФ із розслідування злочинів, пов'язаних з використанням заборонених засобів і методів ведення війни, порушено кримінальну справу за фактом вбивства в Донецьку оператора Першого каналу Анатолія Кляна", - повідомив Маркін.

Читайте такожВночі сили АТО відбили атаки бойовиків на аеродром у Краматорську та блокпости поблизу Слов'янськаНа думку слідства, в інциденті є ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст. 356 КК РФ ("Застосування заборонених засобів і методів ведення війни") і ч. 2 ст. 105 КК РФ ("Убивство загальнонебезпечним способом особи у зв'язку з її службовою діяльністю"), - повідомив Маркін.