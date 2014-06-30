Затримано двох українців, які штурмували в/ч в Маріуполі і намагалися втекти у Крим

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, молодики виїжджали у Крим з материкової України через контрольний пункт «Чонгар» рейсовим автобусом «Донецьк - Ялта».

Під час перевірки документів прикордонний наряд, враховуючи можливість виїзду з України осіб, причетних до провокаційних дій та масових заворушень, затримав їх для додаткової перевірки. Читайте такожУ Донецьку воїни Нацгвардії прорвали облогу терористів і самі підірвали склади зброї в частині - Аваков

Спільно зі співробітниками СБУ було з’ясовано, що чоловіки брали участь у штурмі військової частини в Маріуполі, а щодо них було відкрито кримінальне провадження. Затриманих передали співробітникам міліції.