У Києві проходять переговори Яценюка з Більдтом

Про це написав у своєму Twitter глава МЗС Швеції.

«Прекрасні переговори з прем'єр-міністром України Яценюком», - написав він.Читайте такожЯценюк анонсував перехід від реанімації до реабілітації економіки України

Він додав, що в центрі уваги переговорів «економіка і ключові реформи».

До цього він написав: «Виїжджаю з Тбілісі. Курс на Київ для переговорів. Драматичний день після того, як Росія не пішла на зустріч вимогам ЄС і зупинений режим припинення вогню».

Excellent talks with Ukraine PM Yatsenyuk. Economy in focus. Turning the country around. Key reforms on the way. pic.twitter.com/j7ZKQOmO8V