У Києві проходять переговори Яценюка з Більдтом

12:50, 01 липня 2014
Політика
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Проходять переговори прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з міністром закордонних справ Швеції Карлом Більдтом. Обговорюються питання економіки і ключових реформ.

Фото: Twitter carlbildt

Про це написав у своєму Twitter глава МЗС Швеції.

«Прекрасні переговори з прем'єр-міністром України Яценюком», - написав він.Читайте такожЯценюк анонсував перехід від реанімації до реабілітації економіки України

Він додав, що в центрі уваги переговорів «економіка і ключові реформи».

До цього він написав: «Виїжджаю з Тбілісі. Курс на Київ для переговорів. Драматичний день після того, як Росія не пішла на зустріч вимогам ЄС і зупинений режим припинення вогню».

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