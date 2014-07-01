У Києві проходять переговори Яценюка з Більдтом
Проходять переговори прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з міністром закордонних справ Швеції Карлом Більдтом. Обговорюються питання економіки і ключових реформ.
Про це написав у своєму Twitter глава МЗС Швеції.
«Прекрасні переговори з прем'єр-міністром України Яценюком», - написав він.Читайте такожЯценюк анонсував перехід від реанімації до реабілітації економіки України
Він додав, що в центрі уваги переговорів «економіка і ключові реформи».
До цього він написав: «Виїжджаю з Тбілісі. Курс на Київ для переговорів. Драматичний день після того, як Росія не пішла на зустріч вимогам ЄС і зупинений режим припинення вогню».
Excellent talks with Ukraine PM Yatsenyuk. Economy in focus. Turning the country around. Key reforms on the way. pic.twitter.com/j7ZKQOmO8V
- Carl Bildt (@carlbildt) July 1, 2014
Lovely summer weather in delightful Kiev. The golden domes of the Lavra by the Dnjepr. pic.twitter.com/NTVSyTvC1X
- Carl Bildt (@carlbildt) July 1, 2014