Серед різного, йдеться про фінансування і підтримання української армії, інвестиції у виробництво та закупівлю зброї.

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі про бачення майбутніх гарантій безпеки України. Про це Зеленський сказав на брифінгу журналістам, передає журналіст УНІАН.

Глава держави зазначив, що в контексті розроблення гарантій безпеки є кілька важливих "блоків" для України, і зокрема, перший блок стосується української армії.

"На мій погляд, цей блок стосується фінансування того особового складу, який сьогодні є. Спроможність фінансувати армію саме в тій кількості, яка сьогодні боронить наші кордони. Ніхто не каже більше, бо більше ніхто не дасть. Але ми не можемо казати менше, бо ми не збираємось проводити відповідні експерименти", - відзначив Зеленський.

Крім того, важливим питанням є зброя для армії. Існує три напрямки, які потрібно підтримувати й фінансувати. Україна потребує допомоги від міжнародних партнерів.

По-перше, допомогу для вітчизняного українського виробництва: на дрони, технології тощо.По-друге, йдеться про європейське виробництво: ППО, артилерія.

По-третє, фінансування закупівлі американської зброї через НАТО в межах ініціативи PURL.

Далі президент розповів про другий блок гарантій безпеки для України. Він нагадав, що Україна завжди прагне набути членства в НАТО, але наразі нашу державу туди не приймають. У цьому зв'язку, обговорюються інші формати захисту України, схожі на НАТО (NATO-like).

"У мене до цього підхід дуже зрозумілий. Якщо не НАТО, а нам кажуть: "по силі як НАТО, але не НАТО"... Ми повинні зрозуміти, на що готові партнери. Тому що це і є альянс", - зазначив Зеленський.

Президент додав, що наступного тижня в Європі має намір це обговорити з партнерами, але вже без військових, бо були консультації на рівні Головнокомандувачів Збройних сил і на рівні радників з національної безпеки.

"На мій погляд, треба включатися терміново лідерам, щоби досягти домовленості, а вже потім переходити на військових, радників з національної безпеки, тощо. Це те, що я бачу. Тому що питання такі як "boots on the ground" і так далі - це можна проговорити тільки на рівні лідерів. Хто готовий і на що готовий. Це моя філософія другого блоку", - розповів Зеленський.

До третього блоку він відніс питання санкцій. Йдеться про те, на що будуть готові міжнародні партнери, якщо Росія знову нападе.

"Припустимо, на нас знову нападає Росія з моря. Хто, що і як буде захищати з неба, хто з партнерів на що готовий? І на землі - з Білорусі, з Росії... Відповідаючи на ці прості запитання, треба побачити, хто, що готовий надавати Україні. І упродовж якого часу. Тому санкції в третьому блокі. І я вважаю, що російські активи, тому що це відновлення нашої держави, це енергетика, зв'язок, тощо - це також частина наших гарантій безпеки", - відзначив президент.

Окремо він зазначив, що до гарантій відносить чітке розуміння набуття Україною члентва в Європейському Союзі, а це, передовсім, економічні гарантії безпеки.

Гарантії безпеки для України

Раніше УНІАН повідомляв, що за даними видання Financial Times, США будуть частиною "координації" гарантій безпеки для України після закінчення повномасштабної війни. Ця пропозиція США залежить від готовності європейських столиць направити в Україну десятки тисяч військових.

Також ми писали, що речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що гарантії безпеки від Заходу повинні враховувати й інтереси Росії. На її думку, зараз пропозиції є "односторонніми і явно спрямованими на стримування Росії". Також Захарова додала, що пропозиції Заходу наразі збільшують ризик втягнення нато в збройний конфлікт з Росією.

