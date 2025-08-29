Хідео Кодзіма побував на конференції New Global Sport Conference, де зізнався, що майже не грає у відеоігри та черпає натхнення з інших форм мистецтва та життя. У геймдизайнера занадто мало вільного часу, щоб проводити його у віртуальних світах.
"Ігри вимагають багато часу, і я, ймовірно, проходжу лише одну гру на рік. Я граю у свої проекти, роблячи нотатки, але мені треба мислити нестандартно. Для мене важливіше те, що відбувається за межами ігрового світу, адже саме це я намагаюся вкласти у свої ігри", – сказав Кодзіма.
Головна теза Кодзіми полягає в тому, що творці ігор повинні черпати натхнення з інших сфер життя. Геймдизайнер навів як приклад "Акіру" і "Привида в обладунках". Ці аніме стали культовими і зробили революцію в індустрії, тому що їхні творці не сліпо копіювали інші японські мультфільми, а адаптували західне кіно в японському анімаційному стилі.
Молодь багато грає в ігри, що добре. Але на додачу до всього людям необхідно знайомитися з іншими видами мистецтва, щоб потім використовувати цей досвід для створення нових ігор – продовжує Кодзіма.
Батько Metal Gear Solid і Death Stranding порадив розробникам-початківцям почати мислити нестандартно і черпати натхнення з різних джерел, щоб стати справжніми творцями.
Ми ж нагадаємо, що днями голові Kojima Productions виповнилося 62 роки. У відповідь на привітання в соцмережах він заявив, що не збирається йти на пенсію, а робитиме ігри доти, доки живий.
Останнім проєктом "генія" став пригодницький екшен Death Stranding 2, що вийшов 26 червня на PlayStation 5. Критики оцінили гру на 90 балів і назвали "обов'язковою до проходження". Розробник уже написав концепцію Death Stranding 3, але не планує займатися грою особисто.
Над чим зараз працює Кодзіма
- OD. Проєкт у жанрі хорор, який Кодзіма робить разом із Microsoft та її "хмарними" технологіями. Геймдизайнер описує її, як щось середнє між грою та фільмом. Коли вона вийде, невідомо.
- Physint. Духовний спадкоємець Metal Gear, якого сам Кодзіма називає "вершиною своєї кар'єри". Активна розробка стартувала після виходу Death Stranding 2, тож чекаємо не раніше 2030 року. Створюється за підтримки Sony.