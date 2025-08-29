Творець Metal Gear Solid і Death Stranding вважає, що потрібно черпати натхнення з реальності.

Хідео Кодзіма побував на конференції New Global Sport Conference, де зізнався, що майже не грає у відеоігри та черпає натхнення з інших форм мистецтва та життя. У геймдизайнера занадто мало вільного часу, щоб проводити його у віртуальних світах.

"Ігри вимагають багато часу, і я, ймовірно, проходжу лише одну гру на рік. Я граю у свої проекти, роблячи нотатки, але мені треба мислити нестандартно. Для мене важливіше те, що відбувається за межами ігрового світу, адже саме це я намагаюся вкласти у свої ігри", – сказав Кодзіма.

Головна теза Кодзіми полягає в тому, що творці ігор повинні черпати натхнення з інших сфер життя. Геймдизайнер навів як приклад "Акіру" і "Привида в обладунках". Ці аніме стали культовими і зробили революцію в індустрії, тому що їхні творці не сліпо копіювали інші японські мультфільми, а адаптували західне кіно в японському анімаційному стилі.

Відео дня

Молодь багато грає в ігри, що добре. Але на додачу до всього людям необхідно знайомитися з іншими видами мистецтва, щоб потім використовувати цей досвід для створення нових ігор – продовжує Кодзіма.

Батько Metal Gear Solid і Death Stranding порадив розробникам-початківцям почати мислити нестандартно і черпати натхнення з різних джерел, щоб стати справжніми творцями.

Ми ж нагадаємо, що днями голові Kojima Productions виповнилося 62 роки. У відповідь на привітання в соцмережах він заявив, що не збирається йти на пенсію, а робитиме ігри доти, доки живий.

Останнім проєктом "генія" став пригодницький екшен Death Stranding 2, що вийшов 26 червня на PlayStation 5. Критики оцінили гру на 90 балів і назвали "обов'язковою до проходження". Розробник уже написав концепцію Death Stranding 3, але не планує займатися грою особисто.

Над чим зараз працює Кодзіма

OD . Проєкт у жанрі хорор, який Кодзіма робить разом із Microsoft та її "хмарними" технологіями. Геймдизайнер описує її, як щось середнє між грою та фільмом. Коли вона вийде, невідомо.

. Проєкт у жанрі хорор, який Кодзіма робить разом із Microsoft та її "хмарними" технологіями. Геймдизайнер описує її, як щось середнє між грою та фільмом. Коли вона вийде, невідомо. Physint . Духовний спадкоємець Metal Gear, якого сам Кодзіма називає "вершиною своєї кар'єри". Активна розробка стартувала після виходу Death Stranding 2, тож чекаємо не раніше 2030 року. Створюється за підтримки Sony.

Вас також можуть зацікавити новини: