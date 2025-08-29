Чи призводить впровадження ШІ до масових звільнень: досвід українського бізнесу

Більшість фахівців переконані, що ШІ не зможе повністю замінити людей у закупівлях.

Все більше компаній використовують штучний інтелект у своїй роботі практично у всіх сферах. Та при цьому до повноцінної заміни персоналу ще далеко, йдеться у статті УНІАН.

Так, наприклад, компанія "Vodafone Україна" активно застосовує можливості штучного інтелекту в своїй роботі, проте до скорочення працівників це не призводить.

"Ми не проводимо скорочень персоналу через використання ШI. Адже розглядаємо штучний інтелект не як заміну людям, а як інструмент для їхньої підтримки. ШI бере на себе рутинні завдання, прискорює процеси та зменшує навантаження на операційні функції. А звільнений час працівники можуть використовувати для більш складних завдань, де потрібна людська креативність та експертиза", - розповів УНІАН директор департаменту розвитку діджитал продуктів Сергій Бориславський.

У сфері закупівель також використовуються можливості ШІ, проте це стосується переважно рутинних процесів. За словами CEO IPSM Марини Трепової, результати опитувань досить оптимістичні для найманих працівників: 80% опитаних фахівців вважають, що штучний інтелект не зможе повністю замінити людей у закупівлях.

"Професія закупівельників змінюється: завдяки ШІ в ній буде менше рутини. Наша робота стає більш аналітичною та стратегічною. Ну, і, звісно, комунікативні навички і компетенції ніхто не відміняв: soft skills стають усе важливішими, особливо — мистецтво переговорів", - каже Трепова.

Експерти сходяться в думці, що штучний інтелект може сприяти трансформації робочих процесів, але не витісненню людей.

"Говорити про повну заміну (людей, - УНІАН) ще рано. Але вже зараз очевидно, що багато професій потребуватимуть навичок ефективної роботи з ШІ. Так само, як колись потрібно було освоїти Excel чи Word, сьогодні варто вчитися користуватись ШI-інструментами", - каже заступник директора Конструкторського бюро інформаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського, ІТ-консультант Андрій Губський.

Він наводить приклади професій, яких це стосується в першу чергу: контент-менеджери, розробники, оператори першої лінії служб підтримки, HR-спеціалісти, аналітики та копірайтери.

Директорка Smart Corporate Service LTD Олена Нусінова наголосила, що штучний інтелект є корисним помічником, проте без людського досвіду та знання нюансів компанії його використання стає марним.

Згідно з новим дослідженням, штучний інтелект ускладнює пошук роботи для співробітників початкового рівня в таких галузях, як розробка ПЗ та обслуговування клієнтів.

У дослідженні Стенфордського університету стверджується, що за останні три роки зайнятість знизилася на 13% для людей, які тільки починають працювати в галузях, що найбільше підпадають під вплив ШІ, як-от бухгалтери, розробники та адміністративні помічники.

Модель Nano Banana від Google дозволяє буквально в два кліки відредагувати зображення майже до невпізнаності з бажаним результатом. Серед тих речей, що вміє нова ШІ модель – можливість відтворити фото користувача в заданому одязі, на фоні обраного ландшафту тощо.

