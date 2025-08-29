Правило діяло з 1938 року.

Відсьогодні, 29 серпня, у США почали діяти нові правила, які скасовують норму безмитного порогу для посилок. Раніше товари вартістю до 800 доларів можна було отримати без сплати мита.

Як пише Reuters, в США правило так званого de minimis існувало з 1938 року. У 2015 році норму було підвищено з 200 до 800 доларів, щоб сприяти розвитку малого бізнесу на ринках електронної комерції.

Радник Білого дому з питань торгівлі Пітер Наварро наголосив, що будь-які ініціативи з відновлення цієї пільги для надійних країн торговельних партнерів "мертві ще на старті".

"Скасування президентом Трампом смертельної лазівки de minimis врятує тисячі американських життів, обмеживши потік наркотиків та інших небезпечних заборонених предметів, і додасть до 10 мільярдів доларів річних митних доходів до нашої скарбниці", – відмітив Наварро.

За даними CNN, відтепер усі імпортовані до США товари обкладатимуться митами від 10% до 50%, залежно від країни їх походження.

Економісти та торгові експерти зауважують, що скасування безмитного порогу для посилок, ймовірно, підвищить ціни для споживачів, які купують недорогі товари онлайн, а також може спричинити короткостроковий дефіцит певних товарів.

Видання CNBC підрахувало, що для американців взуття з Китаю вартістю в 30 доларів подорожчає до 45 доларів (збільшення на 51%), а професійний кухонний ніж шеф-кухаря з Японії ціною 240 доларів зросте до 298 доларів (+ 24%).

"Це величезна зміна для американського споживача", - підкреслив генеральний директор транскордонної логістичної фірми FlavorCloud Ратна Шарад.

Зазначається, що за останні три фінансові роки 97% усіх посилок до США надходили саме за нормою безмитного порогу. У 2024 році більшість таких посилок надійшла з Китаю: 994 млн з майже 1,4 млрд, пише NBC News.

За даними Білого дому, в середньому Митна та прикордонна служба США щодня обробляла понад 4 млн посилок, які ввозилися до США за безмитним порогом.

"Винятком de minimis зловживали, оскільки відправники незаконно надсилали фентаніл та інші синтетичні опіоїди, прекурсори та атрибути до Сполучених Штатів, покладаючись на нижчі заходи безпеки, які застосовуються до поставок de minimis, що призвело до вбивства американців", - йдеться в повідомленні від Білого дому.

Відправлення посилок з України до США

В "Укрпошті" повідомили, що після скасування безмитного ліміту на посилки українські товари стануть дорожчими для американських споживачів на 10%. Також тарифи на доставку до США зростуть у середньому на 1,5–3 долари залежно від категорії й ваги відправлення.

У "Новій пошті" повідомили, що відправник зможе обрати при відправленні, хто буде платником митних платежів: якщо відправник, то до вартості доставки додається 10%, а якщо одержувач, тоді він сплачуватиме 10% і плюс від 25 доларів за митно-брокерські послуги.

