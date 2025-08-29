Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,20 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 1 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,32 гривні за долар, таким чином, українська валюта послабилася на 6 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок установлено на рівні 48,20 гривні за один євро, тобто гривня втратила 7 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,31/41,34 грн/дол., а євро - 48,18/48,20 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,38 гривні, а продати американську валюту можна за курсом 41,31 гривні. При цьому курс європейської валюти в обмінниках сьогодні складає 48,40 гривні, а курс продажу - 48,23 гривні за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 28 серпня залишився на попередньому рівні і складає 41,50 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 5 копійок і складає 48,50 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 40,90 гривні, а єдину європейську - за курсом 47,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

