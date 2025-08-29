Йтиметься про підготовку формату зустрічі на рівні лідерів для закінчення війни.

Сьогодні, 29 серпня, в США голова Офісу президента України Андрій Єрмак буде зустрічатися зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу журналістам.

За його словами, саме такі домовленості були у нього з президентом США Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що буде розмова і з держсекретарем США Марко Рубіо, а також підключиться віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Зеленський зазначає, що з українського боку, крім Єрмака буде секретар РНБО Рустем Умєров і перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Відео дня

"Думаю, що зустрінуться сьогодні Віткофф і Андрій (йдеться про Андрія Єрмака - УНІАН) і проговорять саме те, про що ми домовились з президентом Трампом - де ми в цій координації щодо підготовки наших зустрічей", - сказав президент України.

Він додав, що відбувається координація з іншими країнами. Умєров зараз окремо спілкується з турецькою стороною.

"Ми працюємо в кількох напрмках", - сказав Зеленський.

Зеленський відправляє Єрмака у США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні зазначав, що українська делегація цього тижня прибуде до Нью-Йорка, щоб зустрітися з представниками команди президента США Дональда Трампа.

Він розповів, що триває дипломатична робота Офісу президента, МЗС України та РНБО з партнерами, які підтримують необхідність формату зустрічі на рівні лідерів для закінчення війни.

За його словами, рівень лідерів дозволяє говорити про ключові питання. При цьому він звернув увагу на "нахабні негативні сигнали" з Москви щодо перемовин, бо росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли Сполученим Штатам Америки, обіцяли іншим у світі, хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломатії.

Вас також можуть зацікавити новини: