Раз на п’ять років уряд має затверджувати Державну стратегію відновлення та збереження національної пам’яті українського народу.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу", в якому дається визначення поняттю "рашизм".

Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту №13273 на сайті парламенту. Зазначається, що закон було повернуто з підписом від президента України сьогодні, 29 серпня.

Цим законом, зокрема встановлюється, що рашизм - це різновид тоталітарної ідеології та практик, які лежать в основі російського нацистського тоталітарного режиму, сформованого у державі-агресорі, та ґрунтуються на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Серед іншого, законом визначаються такі терміни: "війна за Незалежність України", "злочини проти Українського народу" та "історична антиукраїнська пропаганда".

Крім того, законом передбачається, що Кабінет міністрів України раз на п’ять років за поданням Українського інституту національної памʼяті затверджує Державну стратегію відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу та План заходів з її реалізації.

Також законом, зокрема встановлюється, що у разі, якщо юридичній особі чи об’єкту права власності присвоєно ім’я певної особи, то зміна назви не допускається протягом 10 років з дня такого найменування, крім випадку зміни назви у зв’язку з реорганізацією юридичної особи або якщо імʼя (псевдонім) фізичної особи, назву або дату історичної події, яку присвоєно такому об’єкту права власності, присвоєно більшому за розміром або значенням обʼєкту права власності у тому самому населеному пункті.

Нагадаємо, що у 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Путіна підозрюють у незаконній депортації українських дітей.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан уточнив, що ордер має довічний термін. Для воєнних злочинів, до яких відноситься депортація дітей з окупованих територій, немає терміну давності.

