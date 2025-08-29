Зеленський пояснив, чому дозволили виїжджати за кордон хлопцям 18-22 років

Президент вважає, що молодь має навчатися в Україні, щоб не втрачався зв'язок із Батьківщиною.

Президент Володимир Зеленський розказав, чому наразі дозволили виїжджати з України за кордон хлопцям 18-22 років. За його словами, прийняте рішення не має ніякого впливу на обороноздатність нашої держави. Про це Зеленський сказав на брифінгу журналістам.

"Статистика, яку ми маємо вже два рок, погіршується. Хлопчиків, які закінчують школу в Україні, стає все менше і менше. Провели широке коло консультацій, передусім з військовими і освітянами. Нам дуже потрібно, - якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, - щоб вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що батьки почали вивозити підлітків, які ще не закінчили тут школу.

Відео дня

"І це дуже погано. Тому що саме в цей вік, в старших класах, вони втрачають зв'язок з Україною. На сьогодні це факт. Якщо б мова йшла про місяць, два-три, ми ще б думали. Коли ми побачили, що це тенденція серйозна - йдеться вже про тисячі (вивезених хлопчиків - УНІАН) і ми бачимо наростання цього питання, ми прийняли рішення", - прокоментував Зеленський.

За його словами, були проведені консультації з військовими командуванням щодо цієї вікової групи.

"Цей вік – університетський, студентський. Діти можуть спокійно закінчити школи в Україні, поступати в українські виші. І, що важливо, закінчувати ці виші в Україні", - сказав Зеленський.

Він додав, що у зв’язку з цим рішенням не спостерігається ніяких масових виїздів юнаків з України.

"Деякі люди кажуть, що ті, хто хотів виїхати, вже це зробили. Але ми повинні знаходити в державі баланс. Не втратити ні освіту, ні освітній рівень наших дітей. Не втратити хлопчиків, коли вони ще в шкільному війці, а дати можливість їм навчатись тут, ставати дорослими саме в Україні і залишитись українцями", - зазначив президент.

За його словами, є віра в те, що великий відсоток повернеться після війни, але для цього державі "треба працювати".

"Якщо дитина не закінчить школу в рідній державі і виїжджає, то вона виїжджає ще не дорослою людиною. Тому ризики, що вона не повернеться, дуже високі. Тому й прийнято таке рішення", - пояснив Зеленський.

Виїзд юнаків 18-22 роки - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців.

26 серпня Кабінет Міністрів України оновив правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років їм дозволили безперешкодно виїжджати за кордон. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном.

Наступного дня на сайті Кабінету міністрів України було опубліковано постанову, в якій йдеться про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Згідно з документом, чоловіки віком від 18 до 22 років (включно) зможуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Дозвіл діє з наступного дня після офіційного опублікування постанови.

Сьогодні, 29 серпня, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що дозвіл для категорії громадян України- чоловіків віком від 18 до 22 років виїжджати з країни, жодним чином не вплинув на пасажиропотік на державному кордоні.

Тобто, великої кількості громадян цієї вікової категорії не прибувало на кордон для того, щоби перетнути пункти пропуску і виїхати за межі нашої держави, уточнив він.

Вас також можуть зацікавити новини: