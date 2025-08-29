Новинка обійшла iPhone 16 Pro Max, але поступилася топовим камерофонам Vivo, Oppo і Huawei.

Відома лабораторія DxOMark протестувала основну камеру нещодавно випущеного флагманського телефону Google Pixel 10 Pro XL. Автори огляду зазначили, що це одна з найкращих камер на сьогодні.

Новинка отримала 163 бали і розмістилася на четвертому місці у зведеному рейтингу камерофонів, випередивши iPhone 16 Pro Max. Вище тільки Vivo X200 Ultra, Oppo Find X8 Pro і Pura 80 Ultra. Також пристрій встановив новий рекорд за якістю відео з надширококутної камери – 145 балів.

В огляді хвалять хорошу експозицію і динамічний діапазон фотографій і відео, зроблених за допомогою Pixel 10 Pro XL, відзначаючи, що він забезпечує точний баланс білого і чудово передає відтінки шкіри. Порівняно з конкурентами фахівці DxOMark виявили низьку схильність до артефактів і добре функціонуючий автофокус. Окремо виділили високий рівень деталізації від 5-кратного телеоб'єктива.

Відео дня

Жодних серйозних мінусів при такій оцінці, звісно, немає. Автори виділяють деякий локальний шум на статичних зображеннях, помірне зниження деталізації в умовах недостатньої освітленості та відблиски, що іноді з'являються.

Нижче наведено три порівняльні знімки. Вони показують, як знімає камера Pixel 10 Pro XL порівняно зі своїм попередником, Samsung Galaxy S25 Ultra і iPhone 16 Pro Max.

З чуток, смартфони iPhone 17 Pro отримають великий апгрейд камери. Обидві моделі будуть оснащені вдосконаленою 48-Мп телефото-камерою з 8-кратним оптичним зумом. Також Apple планує оновити селфі-камеру з 12 до 24 Мп.

Між тим чутки вказують, що Galaxy S26 Ultra від Samsung може отримати повністю нову основну камеру. Компанія має намір використовувати 200-мегапіксельний модуль від Sony розміром 1/1.1 замість власного.

Вас також можуть зацікавити новини: