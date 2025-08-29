Свій внесок робить і зростання торгівлі з Китаєм.

Військово-промислова співпраця з Росією забезпечила Північній Кореї найвищі темпи економічного зростання з 2016 року. Про це пише Bloomberg із посиланням на оцінки центрального банку Південної Кореї.

Згідно з цими оцінками, у 2024 році економіка КНДР зросла на 3,7%, продовживши тенденцію 2023 року, коли темпи зростання склали 3,1%. Востаннє перед цим північнокорейська економіка істотно зростала у 2016 році - на 3,9%. Наразі реальний ВВП Північної Кореї оцінюється приблизно у 26,7 мільярда доларів.

Довідка УНІАН. Для розуміння, ВВП України при не набагато більшій кількості населення торік склав близько 205 млрд доларів.

Аналіз південнокорейського центробанку засвідчив, що важка та хімічна промисловість КНДР торік зросли на 10,7%, ставши на рівні з будівництвом основними драйверами економічного зростання в країні. Хоча у звіті не вказано, наскільки це зростання пов'язане із виробництвом зброї, документ фіксує значне збільшення виробництва первинних металів – заліза, сталі, міді, нікеля та алюмінія.

Добре відомо, що партнерство з Росією допомогло забезпечити північнокорейську економіку паливом та продовольством, що, можливо, стабілізувало внутрішні ціни.

Однак не лише співпраця з РФ підживлює економіку КНДР. Митна статистика Китаю свідчить, що поставки товарів з Північної Кореї протягом 2024 року зросли "двозначними темпами".

Втім, як зазначає Bloomberg, навіть з огляду на непогані темпи економічного зростання в останні два роки, Північна Корея залишається фантастично бідною країною. Маючи удвічі меншу кількість населення, ніж у Південній Кореї, ВВП Півночі становить приблизно 1,7% від розміру економіки Півдня. А рівень заробітків пересічного мешканця КНДР становить лише 3,4% від рівня заробітків південного корейця.

Росія та КНДР: останні новини

Як писав УНІАН, якщо спочатку Росія та Північна Корея заперечували участь північнокорейської армії у загарбницькій війні проти України, то тепер навпаки вихваляються цим. Наприклад, не так давно російський диктатор Володимир Путін назвав "героїчною" участь північнокорейських солдатів у війні проти України.

Незабаром після цього корейський диктатор Кім Чен Ин провів низку урочистих заходів, під час яких нагородив вцілілих солдатів, яким пощастило повернутися з фронту.

