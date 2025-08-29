Знаменитий музей Ван Гога в Амстердамі може закритися, якщо уряд не профінансує ремонт.

Амстердамський музей, в якому виставлена колекція творів Вінсента ван Гога, може закритися, якщо уряд Нідерландів не допоможе оплатити капітальний ремонт його старіючої будівлі. Про це заявив директор музею, пише Washington Times.

Музей, в якому виставлені такі знамениті картини, як "Мигдальний цвіт" та один з варіантів вази з соняхами, працює з 1973 року. За цей час його відвідали майже 57 мільйонів людей.

Але зараз, за словами директорки Емілі Горденкер, будівля знаходиться в такому поганому стані, що потребує термінового і капітального ремонту, щоб зберегти безцінну колекцію і безпеку відвідувачів.

"Якщо ми не вирішимо питання капітального ремонту, який необхідно провести, нам доведеться закритися", - сказала вона в коментарі Associated Press.

Вона сказала, що 50-річна будівля, яка належить державі, потребує "капітального ремонту". За її словами, дворічні переговори з урядом не вирішили суперечку щодо оплатити ремонтних робіт. Як очікується, ремонт розпочнеться в 2028 році, триватиме три роки і коштуватиме 104 мільйони євро.

Вона сказала, що під час реконструкції музей буде частково закритий і, отже, заробить менше від продажу квитків. Вона сказала, що музей просить державу профінансувати базове обслуговування.

