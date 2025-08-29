Поточні тенденції вказують на те, що річне зростання може не відповідати прогнозу Центробанку.

Економіка Росії насилу дотягується навіть до найобережніших прогнозів центрального банку щодо зростання цього року. Ця ситуація ставить під сумнів постійні запевнення глави регулятора Ельвіри Набіулліної про те, що економіка не переживає надмірного охолодження на тлі високих процентних ставок.

Видання Bloomberg пише, що, згідно з даними Міністерства економіки РФ, валовий внутрішній продукт за перші сім місяців зріс лише на 1,1%. При цьому нижня межа прогнозу Центробанку на цей рік перебуває на рівні 1-2%.

На думку аналітиків, така тенденція вказує на те, що зростання ВВП за весь рік може не досягти навіть найнижчого прогнозного рівня.

Інвестиційний директор московської компанії Astra Asset Management Дмитро Польовий зазначив, що російський регулятор очікує прискорення в другій половині року, що важко узгодити з жорсткою грошово-кредитною політикою. На його думку, зростання ВВП за весь рік буде на рівні близько 0,7%, якщо поточні темпи збережуться.

Мінфін ігнорував побоювання бізнесу, зберігаючи базову процентну ставку на рекордному рівні 21% до липня і стверджуючи, що економіка просто охолоджується.

У липні зростання сповільнилося: ВВП зріс на 0,4% порівняно з попереднім роком, що нижче за показник червня в 1%. Зростання промислового виробництва також сповільнилося з 1,9% до 0,7%.

Водночас Набіулліна стверджує, що інвестиційна активність залишиться високою, попри астрономічну вартість позикових коштів, водночас визнаючи, що це досягнуто лише завдяки держпідтримці "пріоритетних секторів", як-от військова промисловість. Опитування підприємств показують протилежну іншу картину.

Попри всі ознаки величезних проблем, російські чиновники не поспішають стримувати оптимізм. Міністерство економіки РФ, як і раніше, офіційно прогнозує зростання на рівні 2,5%. Міністр фінансів Антон Силуанов повідомив Володимиру Путіну, що за новою оцінкою зростання становитиме не менше 1,5%.

Економіка Росії виявилася більш стійкою перед обличчям міжнародних санкцій, ніж передбачалося, але після трьох років війни і санкцій вона зіткнулася з численними проблемами.

Ситуація настільки погана, що Москва готується до підвищення податків і скорочення витрат, намагаючись підтримувати високий рівень оборонних витрат, оскільки економіка тріщить під тягарем війни проти України.

Наразі на підтримку бойових дій влада Росії витрачає кожну другу гривню податків, зібраних до федерального бюджету.

