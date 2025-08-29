Президент сказав, що "мертва зона" вже створена, а важка техніка відтягнута через загрозу дронів.

Збройні сили України не будуть відходити від поточних ліній фронту. А так звана "буферна зона" вже створена через інтенсивне застосування дронів на полі бою. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на брифінгу журналістам, передає кореспондент УНІАН.

Глава держави прокоментував повідомлення у медіа про те, що нібито європейські лідери розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони на фронті в межах майбутньої мирної угоди.

Як пояснив Зеленський, у зв'язку з інтенсивним застосуванням дронів, на фронті утворилася "мертва зона" і усе, що вражається дронами, вже є відведеним.

Відео дня

"Я це чув неодноразово від європейців і американців. Я спробував пояснити це деяким колегам. До речі, деякі це правилно дуже розуміють. Тільки ті, хто не розуміє технологічного стану сьогоднішньої війни, пропонують буферну зону на сорок, п'ятдесят, шістдесят, і я навіть чув пропозицію - 100 кілометрів. Сьогодні важка зброя у нас знаходиться на відстані понад 10 кілометрів один від одного. Бо все вражається дронами. Ця буферна зона, я її називаю "мертва зона", хтось називає "сіра зона", - вона вже існує", - відзначив Зеленський.

На переконання глави держави, не треба затягувати час, і не треба вестись на різні пункти, додаткові умови від Росії або ще від якихось "фантазерів".

"Буферна зона існує. Якщо Росії хочеться мати більшу відстань від нас, - вони можуть відійти вглиб тимчасово окупованих територій України. Нам для цього нічого не потрібно", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, оскільки дронами усе випалюється на певній відстані, то раніше вже давно все було відведено.

"Тобто нічого нікуди відтягувати не надо. Воно все вже давно відтягнуло", - підкреслив Зеленський.

У цьому зв'язку, він запропонував звернути увагу на передній край, де розташовується російська армія.

"Де там є бронюваньована техніка? Де там є танки? Нуль. Нічого вже немає. Ніхто не висувається, бо всі втрачають техніку. Вдень, вночі. У будь-який момент. Тому це просто зайві розмови", - пояснив Зеленський.

Глава держави нагадав, що розвдення військ вже погоджувалося на Донеччині і Луганщині після 2014-го року в рамках Мінського процесу, але це відведення тоді ні до чого це не призвело.

Більше новин про створення буферної зони

Як повідомляв УНІАН, за даними видання Politico, європейські дипломати та військові посадовці обговорюють створення 40-кілометрової буферної зони між українськими та російськими позиціями. План передбачає розміщення миротворчих сил для контролю режиму припинення вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: