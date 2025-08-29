Поки білоруси не можуть відшукати овоч на полицях магазинів, ціни на нього в Європі стрімко падають.

Картопля в Старому світі подешевшала до мінімуму з 2021 року. На Європейській енергетичній біржі (EEX) в Лейпцигу ф'ючерси на неї на поточному тижні досягли 7,50 євро/тонна. Про це пише видання AgE.

Востаннє такі низькі ціни спостерігали чотири роки тому. Для порівняння, ще в середині березня, коли картоплю зазвичай висаджують в грунт, ціна становила 22-23 євро/тонна.

Попит переробників на неконтрактовану картоплю на ринку Північно-Західної Європи зараз взагалі наближається до нуля.

Тим часом самопроголошений президент Білорусі Лукашенко й досі намагається зрозуміти, куди з його країни подівся системоутворюючий овоч. 28 серпня він зібрав чергову термінову нараду, пише Белсат, на якій знову погрожував покаранням магазинам за відсутність картоплі на прилавках.

Причому Лукашенко наголосив, що картопля має бути не просто доступною та якісною, а ще й обов’язково вітчизняного виробництва – це для нього принципово.

Чиновники покірно пообіцяли, що неодмінно виконають забаганку керівника. Більше того, заговорили навіть про "величезні експортні можливості" в найближчому майбутньому.

Нагадаємо, що два місяці тому в Білорусі прийняли закон про штрафи для магазинів за відсутність картоплі. Місцеві експерти одразу зазначили, що коментувати його без сміху неможливо.

За словами одного з них, подібне треба обговорювати в гумористичних виданнях, а не в економічних програмах. За тією ж логікою можна почати штрафувати "Беларусьфільм" за те, що його стрічки не здобувають "Оскари", каже він.

Проблеми з картоплею в країнах колишнього СРСР

В Білорусі та сусідній Росії в цьому році спостерігається сильний дефіцит картоплі. Вона значно додала в ціні, що викликало обурення населення. Ще в кінці весни влада Росії визнала проблему на офіційному рівні.

А в Казахстані вирішили штрафувати продавців картоплі, які торгують нею поза межами товарної біржі в великих об'ємах.

Українці взагалі не відчувають подібних проблем, а натомість діляться рецептами, як смачніше приготувати картоплю з м’ясом.

