Голова МЗС Польщі зауважив, що Угорщина може перестати фінансувати війну Путіна проти України.

Угорщина може отримувати нафту не тільки від Росії, заявив в соцмережі Х міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Такою заявою голова МЗС Польщі відреагував на емоційну відповідь свого угорського колеги Петера Сірято.

"Петере, як Європейська комісія неодноразово заявляла, Угорщина може отримувати нафту з неросійських джерел, не фінансуючи військову машину Путіна", - написав Сікорський.

Голова МЗС Польщі закликав Угорщину проявити солідарність з боротьбою України за незалежність й зазначив, що "герої 1956 року дивляться на вас". Він мав на увазі повстання у Будапешті проти комуністичної диктатури.

Відео дня

Все розпочалося з того, що уряд Угорщини ввів заборону командиру Сил безпілотних систем Роберту "Мадяру" Бровді на в’їзд до країни через атаки ЗСУ по декількох нафтопереробних заводах на територій Росії, що призвело до призупинки постачання нафти нафтопроводом "Дружба" до Угорщини.

Сікорський написав, що якщо "Мадяр" захоче відпочити від служби на фронті, він може приїхати до Польщі.

Сіярто на критику Сікорського та слова голови МЗС України Андрія Сибіги, що Угорщині "російський трубопровід важливіший за життя українських невинних дітей, яких вбила Росія" написав, що Угорщина не несе відповідальності за цю війну та знову наголосив, що слід припинити втягувати його країну в "вашу" війну та ставити під загрозу їхню енергетичну безпеку.

Заборона Угорщини на в'їзд "Мадяру"

Раніше УНІАН повідомляв, що командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді назвав голову МЗС Угорщини Петера Сіярто "танцюристом на кістках". Він додав, що справжніх мадярів в Угорщині вистачає й скоро Сіярто їм набридне. Також "Мадяр" зазначив, що угорські політики не можуть заборонити йому відвідувати країни Шенгенської зони, бо це не в їх компетенції.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що угорські посадовці дійшли до того, що намагаються дискримінувати представників угорської громади в Україні за їхню участь у захисті держави. Він додав, що якщо Угорщина дійсно закрила вʼїзд в свою країну і всю Шенгенську зону одному з військових командирів, який є етнічним угорцем та громадянином України, то це викликає лише обурення. Президент України також повідомив, що доручив МЗС України зʼясувати всі факти та реагувати відповідно.

Вас також можуть зацікавити новини: