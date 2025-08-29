Такою дезінформацією ворог хоче розсварити українців і поляків, кажуть в ЦПД.

Анкета із запитаннями про Степана Бандеру та "Волинську трагедію", яку можна побачити в мережі і яку нібито пропонують заповнити українцям на кордоні з Польщею, є фейком. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що ворожі TG-канали поширюють нібито офіційну форму для українців на польському кордоні, де є питання про діяльність Степана Бандери та Волинську трагедію. Бандеру в анкеті пропонують визнати "терористом", а українських націоналістів пропонують визнати "відповідальними за геноцид поляків" під час подій на Волині, які відомі, як "Волинська трагедія".

"Насправді це фейк. Офіційні анкети для отримання номера PESEL не містять жодних політизованих питань", - наголошують в ЦПД. При цьому зазначають, що офіційні анкети доступні на сайті уряду Польщі та містять лише стандартні поля: персональні дані, дату прибуття, громадянство, адресу проживання і контактну інформацію.

Зазначається, що польські прикордонники та урядові установи не висувають жодних політичних умов для українців, які отримують тимчасовий захист.

"Мета дезінформації — посіяти недовіру між українцями та поляками, зруйнувати партнерство й солідарність, які посилилися з початком повномасштабного вторгнення Росії", - зазначають в ЦПД. При цьому продемонстрували справжній і фейковий варіант анкети.

Як повідомляв УНІАН, із 30 вересня близько 900 тисяч українців у Польщі можуть втратити право на захист, легальну роботу та медичне обслуговування.

Причиною цього є вето президента Польщі Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям. Відповідну заяву зробив польський журналіст Марек Сієрант в етері програми "Суперпозиція".

За його словами, призупиненням існуючого з 2022 року закону про допомогу українцям президент Навроцький доводить до того, що з 30 вересня всі українці, які перебувають під захистом польської держави, перестають перебувати тут легально.

