Західний виробник дронів активно купує деталі в Україні, – Business Insider

На Заході все активніше цікавляться співпрацею з українським ВПК.

Литовський виробник дронів Granta Autonomy почав звертатися до України за комплектуючими. Про це повідомляє Business Insider.

Як зазначив генеральний директор компанії Гедимінас Губа, принаймні для деяких технологічних напрямків використовують українські комплектуючі, оскільки вони мають перевірені в бою характеристики.

"‎Вони були винайдені та адаптовані на полі бою і доступні лише в Україні"‎, – пояснив він Business Insider. Теоретично аналоги можна знайти, але вони не відповідають викликам сучасної війни.

Granta Autonomy не єдина компанія, яка працює з Україною. Все більше західних компаній починають відкривати виробничі потужності в нашій країні та співпрацювати з українськими фірмами, щоб переймати цінний досвід.

З огляду на швидкозмінне становище на полі бою та гонку озброєнь між Україною і РФ, вітчизняні компанії нерідко опиняються на передових позиціях, коли йдеться про нові технології зі світу безпілотників.

Гедимінас Губа додав, що українські фірми "‎мають досвід і пропонують продукцію, яка потрібна саме зараз, а не через рік чи щось подібне"‎. Одним із прикладів він назвав антени, які забезпечують зв'язок дронів з їхніми операторами.

Багато доступних моделей були розроблені для більших систем. Тому їх важко переміщувати або вони погано працюють під покровом дерев.

Деякі українські військові комплектуючі не можна легально експортувати, тому Granta збирає їх безпосередньо в Україні. Подібні обмеження існують і в західних країнах – це означає, що комплектуючі, наприклад, із Німеччини, також можуть бути важкодоступними.

Раніше УНІАН повідомив, що переважна більшість приватних виробників військово-промислового комплексу України очікують на відкриття експорту озброєння.

При цьому більша частина виробників розглядає країни-члени НАТО як пріоритетні для експорту технологій та військового озброєння.

Нагадаємо також, що в липні український міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що допускає можливість разом з партнерами утворити ланцюги обміну зброєю.

