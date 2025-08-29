Фірмовий ремінець через плече отримає магніти по всьому периметру і зможе кріпитися без гачків і петель.

Apple хоче повернути моду на ремінці через плече. У Купертіно вже готують аксесуар у вигляді магнітного ремінця для смартфонів iPhone 17, які будуть представлені 9 вересня. Інформацією поділився інсайдер Majin Bu.

Аксесуар Crossbody Strap буде оснащений гнучким металевим сердечником, який дає змогу йому "магнітитися" по всій довжині. Кріплення теж буде на магнітах – ремінець досить буде протягнути в отвір у чохлі смартфона і з'єднати два магнітних кільця між собою. Така конструкція усуває необхідність у гачках або петлях.

Матеріал новинки натхненний спортивним Loop-ремінцем для годинника Apple Watch: використовується тонка плетена нейлонова тканина, при цьому розглядається і силіконовий варіант.

Аксесуар запустять одночасно з лінійкою iPhone 17, він буде сумісний з фірмовими чохлами і, можливо, з новим футляром AirPods Pro 3. Скільки коштуватиме аксесуар, поки незрозуміло. Передбачається, що його ціна складе 20 доларів.

Нагадаємо, у вівторок, 9 вересня, відбудеться презентація нових пристроїв від Apple. Мають представити смартфони iPhone 17, включно з супертонким iPhone 17 Air смарт-годинники Apple Watch Series 11 і Apple Watch Ultra 3, а також AirPods Pro 3-го покоління.

Раніше з'явилася інформація, що Apple відродить легендарні чохли-бампери часів iPhone 4 спеціально для iPhone 17 Air. Їхня суть у тому, що вони закривають лише краї пристрою, але не задню панель.

У розробці в Apple перебувають й інші продукти, які можуть бути анонсовані як у вересні, так і пізніше в 2025-му. Наприклад, AirTag 2, новий Apple TV 4K і M5 Apple Vision Pro.

