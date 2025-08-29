Компанія представила потужне оновлення для Gemini під назвою Nano Banana.

Модель Nano Banana від Google може скласти пристойну конкуренцію Photoshop. Воно дозволяє буквально в два кліки відредагувати зображення майже до невпізнаності з бажаним результатом. Про виконану роботу Google прозвітувала у своєму блозі.

Серед тих речей, що вміє нова ШІ модель – можливість відтворити фото користувача в заданому одязі, на фоні обраного ландшафту, поруч з домашнім улюбленцем або відомою особистістю і в образі, наприклад, сіткому 90-х років.

Nano Banana змінює освітлення, експозицію і видає високу якість, при цьому зберігаючи стиль і зовнішність користувача. За хвилину можна прибирати фон і додати потрібні об’єкти. Старі фото, яким сотня років, можна "оживити" так, ніби вони були зроблені на високоякісну камеру буквально вчора.

Відео дня

З усього вищенаведеного випливає, що модель за бажання може створювати і ідеальні дипфейки.

Nano Banana – інша назва Gemini 2.5 Flash, оновлення можливостей Gemini AI з генерації зображень. TechSpot пише, що модель вже посіла перше місце в рейтингу LMArena серед найкращих редакторів зображень у світі та отримує схвальні відгуки від користувачів.

Оновлення доступне безкоштовно у мобільному додатку Gemini та AI Studio (потрібно обрати Gemini Native Image). На всіх генераціях є водяний знак.

Інші новинки компанії Google

Тим часом був проведений тест камери нещодавно випущеного флагманського смартфона Google Pixel 10 Pro XL. Згідно з вердиктом, це одна з найкращих камер на сьогодні, що поступається тільки Vivo X200 Ultra, Oppo Find X8 Pro і Pura 80 Ultra.

Раніше Google попередила про введення нових вимог для перевірки розробників андроїд-застосунків. Застосунки від неперевірених розробників можуть бути перманентно заблоковані.

Вас також можуть зацікавити новини: