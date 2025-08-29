Раніше Рахель Орбан провчилася один семестр у Бостонському університеті.

Дочка, зять та онуки прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана переїжджають до США. Про це пише видання Telex.

Зазначається, що в четвер, 28 серпня, голова опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр на своїй сторінці у Facebook уперше написав про це. За його словами, Рахель Орбан та Іштван Тіборц (чоловік доньки Віктора Орбана і президент BDPST Group) разом із дітьми та великою кількістю валіз вилетіли з міланського аеропорту до США.

У виданні звернули увагу на те, що ще на початку липня Рахель Орбан розповіла в соцмережах, що її прийняли до американського університету. Вона поділилася, що разом зі своїм чоловіком обмірковує рішення про переїзд, оскільки раніше вона вже провчилася один семестр у Бостонському університеті.

Відео дня

"Берчі у вересні піде до школи, а я вступила до американського університету. Це величезна можливість, але й серйозне рішення, особливо для матері. У Сполучених Штатах зараз особливо сильний імпульс, конкуренція, що надихає, і доступна величезна кількість нових знань, які я пізніше хотіла б застосувати у себе вдома. Мета: вчитися, набувати досвіду, привезти його додому", - писала Рахель Орбан у соцмережах.

В Орбана знайшли розкішний особняк із зебрами і буйволами

Раніше незалежний депутат Акош Хадхазі оприлюднив фотографії недобудованого комплексу в Хатванпусті, який, за його словами, належить родині прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. На території особняка розташовані пальмовий сад, приватний зоопарк і підземні коридори.

Хадхазі заявив, що фото зробив колишній робітник, який звільнився через "огиду" до побаченого.

Вас також можуть зацікавити новини: