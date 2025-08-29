Йдеться про понад 3 тисячі ракет, які щойно почали виробляти.

Крилаті ракети ERAM, продаж яких схвалив Вашингтон, можуть надійти в Україну вже цього року. Про це пише CNN із посиланням на обізнане джерело.

Видання зазначає, що дозвіл на продаж Україні понад 3 тисяч ракет із потенційною дальністю у понад 400 км з'явився на тлі очевидного провалу дипломатичних зусиль США у досягненні мирної угоди між Україною та РФ.

Хоча адміністрація Трампа раніше вже схвалила низку нових військових поставок Україні, вони стосувалися обслуговування обладнання, яке вже мають ЗСУ. Тож дозвіл на поставки ERAM – це перший за часів Трампа великий продаж саме додаткової зброї Україні.

"Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що якщо продаж буде завершено, як очікувалося, ракети, дальність польоту яких становить 150-280 миль, можуть бути доставлені пізніше цього року", – пише CNN.

США продадуть Україні крилаті ракети

Як писав УНІАН, адміністрація Трампа відмовилася надавати Україні нову військову допомогу на безоплатній основі, але дозволила європейським країнам купувати американську зброю для подальшої передачі на потреби ЗСУ. Напередодні Пентагон оголосив про схвалення продажу Україні за цією схемою понад 3 тисяч крилатих ракет із дальністю понад 400 км.

Як пояснили аналітики Defense Express, йдеться про зовсім нову ракету, створену із застосуванням технологій 3D-друку для здешевлення виробництва. І ракети ще проходять випробування.

Однак наразі залишається великим питанням, як швидко США можуть виготовити понад 3 тисячі цих ракет, оскільки на складах їх ще немає.

