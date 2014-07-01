У Слов'янську перебуває близько десяти танків терористів - Аваков

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Ізюмі Харкіаської області сказав журналістам в. о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков.

“За нашими підрахунками, тут перебуває близько 10 машин, у тому числі машини, зняті з п'єдесталів, відремонтовані на одному з заводів, у тому числі у яких немає снарядів, у тому числі й машини, які пройшли через кордон із РФ через Ізварино та Червонопартизанськ”, - сказав Аваков.

За його словами, у Слов'янську також є установки залпового вогню “Град”.

Міністр не уточнив їхньої кількості.