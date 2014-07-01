МВС: Залізниці на Сході підриває Безлер, щоб збирати "данину" з поїздів

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Ізюмі Харківської області сказав журналістам в. о. міністра внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, таким чином ватажок горлівських терористів, росіянин Ігор Безлер на прізвисько "Біс" намагається встановити контроль над переміщенням вантажів.

"Ці підриви здійснюють мародери. Це нічого спільного немає з війною. Просто гроші. Пан Безлер таким чином заробляє гроші. Він підриває шляхи залізничні таким чином, щоб всі вагони проходили через 1-2 нитки і він їх обкладав даниною”, - сказав Аваков.

“Саме через це пан Безлер, за нашими даними, убив так званого міністра транспорту так званої “Донецької народної республіки”, - тому, що на цю тему у них були протиріччя”, - сказав в.о. міністра.

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