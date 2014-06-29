РНБО: У Харківській області вчора було тимчасово зупинено рух поїздів через підрив колії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.

Читайте такожУ Харківській області підірвали залізничний міст - ЗМІ

“У Харківській області близько 3 години ночі на перегоні між станціями Мохнич — Зелений Колодязь Південної залізниці виявлено підрив колій... Рух поїздів зупинено”, - сказав Лисенко.

За його словами, потяг №18 «Адлер — Київ» було відправлено в об`їзд, жертв немає. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею “теракт”.

Як повідомляв УНІАН, у Чугуївському районі Харківської області за фактом підриву залізничного мосту проводиться розслідування за статтею «теракт». За даними Управління МВС України на Південній залізниці, дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 258 КК України (терористичний акт).

Підрив рейкового полотна в двох місцях стався 29 червня о 2:11 на 37 ділянці Південної залізниці станції Основа - Куп`янськ Харківської області. Внаслідок теракту були пошкоджені парний і непарний шлях залізничного мосту, поблизу зупиночної залізничної платформи Зелений Колодязь.

Виявив пошкодження залізничної колії машиніст пасажирського потягу «Адлер - Київ» сьогодні, 29 червня, близько 2:40. Внаслідок пильності машиніста вдалось запобігти аварії пасажирського потягу.

Рух потягів повністю відновлено о 8:55.