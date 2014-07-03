Україні потрібен воєнний стан, а АТО може затягнутись на два роки – заступник командира "Азову"

Мосійчук щойно повернувся з зони військових дій і вважає, що активна фаза АТО може тривати близько 6 місяців, а загалом антитерористична операція може затягнутись на два роки, хоча міністр оборони Михайло Коваль впевнений, що операція триватиме до холодів.

"Такі песимістичні прогнози тому, що я не спираюсь на погодні умови, а роблю висновки з незакритих кордонів, настроїв населення, настроїв терористів. Ми потрохи навчились вести війну, і зима звичайно вплине, але терористи продовжать тактику війни у натовпі, тобто прикриватимуться мирним населенням" - сказав Мосійчук в онлайн-конференції на ТСН.ua.

Мирний план президента Петра Порошенка, на думку Мосійчука, терористи не приймуть. Заступника комбата вважає, що в Україні необхідно вводити воєнний стан, це допоможе контролювати звільнені території.

"Ми звільняємо територію, наприклад Приазов'я ми зачистили майже повністю, але кого ми за собою залишаємо? Міліцію, яка зрадила народ України і поголовно носила георгіївські стрічки? Місцеву владу, яка зрадила народ України? А де впевненість, що ці люди не вдарять в спину. А воєнний стан дасть змогу запровадити військові комендатури і забезпечити безпеку як цивільного населення, так і військових", - впевнений заступник комбата.