Сили АТО розбили позиції бойовиків на Зміїній горі на під’їзді до селища Станиця Луганська

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу.

«2 липня в результаті ударів сил АТО розбито позиції терористів на Зміїній горі в під’їзді до селища Станиця Луганська Луганської області», - зазначив він.

«Також бойовики підступно обстріляли житлові квартали цього районного центру, є жертви серед мирного населення та великі руйнування цивільних споруд. Терористи звинуватили у нанесенні цього удару авіацію Збройних сил, але насправді українська військова авіація в даному районі не виконувала жодних завдань. У той же час позиції терористів обстрілювала лише артилерія ЗСУ, причому наші військові вели вогонь у протилежному напрямку», - заявив речник РНБО.Читайте такожСили АТО захопили установку "Град", з якої бойовики обстріляли селище Станиця Луганська

Як повідомляв УНІАН, 2 липня прес-офіцер антитерористичної операції Олексій Дмитрашкіський заявив, що з боку українських військ сьогодні о 04.00 вівся вогонь з артилерійської зброї в напрямку, зворотному розташуванню селища Станиця Луганська, де, за даними штабу АТО, знаходилося скупчення терористів.

За його словами, терористи обстріляли житлові райони селища Станиця Луганська.

При цьому бойовики заявили, що це наслідки невдалої атаки української авіації.

Пізніше у так званій самопроголошеній «Луганській народній республіці» заявили про 9 мирних жителів, які загинули 2 липня через авіанальот на селище Станиця Луганська.

Як повідомляє сайт «ЛНР», о 4.20 штурмовик українських ВПС влучив ракетою в будівлю середньої школи №14 у Луганську, пошкодивши прибудову.Читайте такожТерористи обстріляли населений пункт на Луганщині, є жертви (додано фото)

«Пізніше над Луганськом кілька разів було помічено машини противника, над містом звучала сирена повітряної тривоги, але більше ударів по місту не було, всі свої сили українські ВПС спрямували на Станицю Луганська і село Стара Кондрашівка», - стверджували в «ЛНР».