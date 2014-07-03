Сили АТО звільнили чотири населених пункти на Донеччині – речник РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу.

«За останню добу підрозділи АТО успішно виконали завдання щодо звільнення захоплених міст терористами. Взято під контроль населені пункти Закотне, Райгородок, Резніковка, Райолександрівка у Донецькій області», - повідомив він.Читайте такожУкраїнські силовики відновлюють контроль над держкордоном з РФ - Тимчук

«Невдовзі під контроль українських військових перейде населений пункт Миколаївка. Це дозволить відрізати від джерела постачання матеріально-технічних засобів та боєприпасів терористів зі сходу», - додав речник РНБО.

Також Лисенко зауважив, що «2 липня підрозділ десантників захопив у бойовиків броньований КаМАз новітнього зразка. У його причепі було знайдено 33 ящики 120 міліметрових мін, 4 міномети російського виробництва, РПО «Шмель», АГС-17, ПТУР і два ПЗРК, десятки автоматів. Інший підрозділ ВДВ Збройних сил України захопив велику кількість стрілецької зброї, яка знаходилась на одній із баз бойовиків».