СБУ: з початку активізації АТО бойовики все частіше тікають з поля бою

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

“Ми фіксуємо, що дезертири, особливо громадяни Осетії, вони залишають своїх ватажків і тікають з поля бою зі зброєю”, - сказав він.Читайте такожЗ початку АТО від бойовиків звільнено 17 населених пунктів на сході

За словами Наливайченка, з боку Росії триває невжиття будь-яких дій для закриття кордону та унеможливлення потрапляння на територію України терористичних груп. Як сказав голова СБУ, російською стороною це не робилося і на початку АТО, і під час перемир'я, і не робиться зараз.