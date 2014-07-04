СБУ: з початку активізації АТО бойовики все частіше тікають з поля бою
17:10, 04 липня 2014Політика
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В СБУ заявляють, що з початку активізації АТО спостерігається збільшення кількості дезертирів серед бойовиків на сході України.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.
“Ми фіксуємо, що дезертири, особливо громадяни Осетії, вони залишають своїх ватажків і тікають з поля бою зі зброєю”, - сказав він.Читайте такожЗ початку АТО від бойовиків звільнено 17 населених пунктів на сході
За словами Наливайченка, з боку Росії триває невжиття будь-яких дій для закриття кордону та унеможливлення потрапляння на територію України терористичних груп. Як сказав голова СБУ, російською стороною це не робилося і на початку АТО, і під час перемир'я, і не робиться зараз.
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