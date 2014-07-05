ДСНС закликає людей, які планують виїхати із зони АТО, телефонувати на номер «101»

«До уваги людей, які планують виїхати з району проведення АТО! Для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони, необхідно звернутись за телефоном «101» як зі стаціонарного, так і з мобільного телефону», - сказано у повідомленні на сайті відомства.Читайте такожЗ початку бойових дій із зони АТО вивезли понад 32,5 тисяч громадян - ДСНС

Раніше ДСНС повідомляла, що з початку антитерористичної операції з районів Донецької і Луганської областей співробітники Міжвідомчого координаційного штабу вивезли і розселили в безпечних регіонах більш як 32,5 тис. громадян, що опинилися в зоні активних бойових дій.