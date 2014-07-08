Держдеп: В українців є право жити в мирі та безпеці

Про це заявила прес-секретар Держдепартаменту США Джен Псакі виступаючи перед журналістами з приводу ситуації в Україні.

«За вихідні, - констатувала Псакі, - український уряд зміг вигнати сепаратистів зі Слов'янська та Краматорська, де була негайно розпочата робота з відновлення громадських послуг і надання допомоги нужденному населенню».

«У Донецьку і Луганську, - підкреслила вона, - тривають бойові дії, хоча можливість припинення вогню зберігається, проте для реалізації цього необхідні дві сторони. Президент Порошенко підтримував режим припинення вогню протягом 10 днів і весь цей час не бачив кроків у відповідь».

Разом з тим, нагадала Псакі, адміністрація США, як і раніше, переконана, що Росія може зробити додаткові кроки в ім'я деескалації конфлікту. А саме - дати спостерігачам ОБСЄ можливість виконувати свою місію, зупинити потік зброї і озброєних людей через кордон і закликати сепаратистів скласти зброю.

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Незадовго до закінчення брифінгу з питанням до Джен Псакі звернулася кореспондент телеканалу Russia Today. Продемонструвавши фотографії, на яких показано тіла загиблих 3 липня у селі Кандрашівка, російська журналістка заявила: «Наказ про ці вбивства віддав Київ - і ніхто інший».

Як підкреслила, відповідаючи їй, Джен Псакі, свідки того, що відбувається в Україні говорять про те, що саме підтримувані Росією сепаратисти заплямували себе насильством, захопленнями будівель і нападами на ні в чому не винних громадян.

«Для них, - підкреслила прес-секретар зовнішньополітичного відомства США, - немає місця в суверенній країні, якою є Україна. Уряд України захищає країну, і я, як і (все) міжнародне співтовариство, вважаю, що воно має на це право».

«У громадян України є право жити в мирі та безпеці - так, щоб підтримувані Росією сепаратисти не нападали на їхні будинки і не захоплювали будівель. Не слід забувати, підкреслила Псакі, - що саме є джерелом даного конфлікту».