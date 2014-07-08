Порошенко пообіцяв не застосовувати авіацію і артилерію в Донецьку - міський голова

Про це повідомляють «Новости Донбасса».

«Обговорювалися питання, пов'язані з переміщенням ополченців ДНР у Донецьк. Президент пообіцяв, що в Донецьку не будуть застосовуватися такі методи як у Слов'янську, Краматорську, Луганську», - повідомив Лук'янченко.

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Міський голова Донецька також підкреслив, що застосування артилерії і авіації в місті неприпустимо, оскільки загрожує екологічною катастрофою. Якщо зупиниться робота підприємств енергопостачань, будуть затоплені шахти, і вода зможе вийти на поверхню, зазначив Лук'янченко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко виступив з пропозицією провести в Святогірську наступний раунд переговорів з мирного врегулювання на Донбасі за участі Росії і представників терористичних організацій ДНР і ЛНР.