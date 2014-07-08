Луганський та Донецький аеропорти сьогодні перебувають під контролем ЗСУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для преси повідомив заступник міністра оборони України Петро Мехед.

За його словами, військові знаходяться на території цих аеропортів з моменту, коли їм було поставлене завдання забезпечити безпеку цих об’єктів.

«Те що можливо робити – вони роблять, і доволі успішно. Можна сказати, що вони герої», - наголосив він.Читайте такожТерористи обстрілюють Луганський аеропорт із 6 танків і БМП-2 - Тимчук

Мехед підкреслив, що в межах можливого бійці сьогодні забезпечені всім необхідним через повітряний транспорт шляхом десантування. Існує й надійний зв'язок з ними. «Тому можу сказати, що бойовий настрій там хороший, хлопці налаштовані виконати свої завдання до кінця, а керівництво ЗСУ зробить все можливе, щоб хлопці мали надійний захист, щоб мали все, щоб виконати завдання»,- підкреслив Мехед.

Водночас він не відповів, чи була проведена ротація цих військових.