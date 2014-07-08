Слов'янськ отримуватиме допомогу, доки не запрацюють магазини - Аваков

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час зустрічі з жителями Слов'янська, повідомляє прес-служба МВС.

Він також додав, що правоохоронці охоронятимуть гуманітарні вантажі.

Крім того, Аваков повідомив, що електропостачання частини Слов'янська почнеться уже сьогодні.

За його словами, вода з'явитися через три дні після відновлення електропостачання, оскільки це пов'язано з особливостями технологічного процесу.

Читайте такожРосія продовжує технічно забезпечувати терористів на сході України – Лубківський

Крім того, глава МВС пояснив, що повільне відновлення комунікацій пов'язане з розмінуванням місцевості.

Читайте такожПорошенко пообіцяв не застосовувати авіацію і артилерію в Донецьку - міський голова

"Оскільки ми маємо ситуацію із замінуванням, то рухаємося дуже обережно", – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, українські силовики 5 липня звільнили Слов’янськ від терористів, захоплений в середині квітня.