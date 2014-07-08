Сили АТО почали підготовку до звільнення Донецька та Луганська від терористів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів

“Іде підготовка до звільнення Донецька та Луганська. Іде підготовка дуже ретельно, тому що заборонено використовувати артилерію та авіацію”, - сказав він.

Він зазначив, що у цій операції будуть задіяні всі спеціальні підрозділи, які беруть участь у звільненні сходу України від терористів.

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При цьому Лисенко зауважив, що сили АТО володіють інформацією про розташування підрозділів терористів, їхні укріплення тощо.

Як повідомляв УНІАН, Президент Петро Порошенко пообіцяв не застосовувати авіацію та артилерію в Донецьку.