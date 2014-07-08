На Донеччині відновили електропостачання в 5 селах

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДТЕК.

У повідомленні наголошується, що сьогодні відновили високовольтну лінію 35 кВ «Новий Донбас - Сніжнянська-2», а також підстанцію 35 кВ «Сніжнянська-2», які були пошкоджені в результаті вибухів під час обстрілів, і, завдяки цьому, електропостачання відновилося в селах Степанівка, Латишеве, Дмитрівка та хуторах Тарани, Саурівка.

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Найближчим часом енергетики планують відновити електропостачання інших населених пунктів у Шахтарському районі, приєднаних до підстанції 35 кВ «Сніжнянська-2», але для цього буде необхідно відновити пошкоджені розподільні електромережі на місцях.

На даний момент йдуть роботи з відновлення резервної високовольтної лінії 35 кВ «Ремівка - Сніжнянська-2», яка живить підстанцію 35 кВ «Сніжнянська-2», уточнили в прес-службі.