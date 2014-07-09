Терористи привезли з собою власних лікарів - міністр

Ті обслуговували їх за рахунок української гуманітарної допомоги, яку терористи перехоплювали, заявив Міністр охорони здоров’я Олег Мусій в ефірі 5 каналу.

"Близько місяця тому у Донецькому територіальному медичному об’єднанні, був захоплений один із корпусів обласної лікарні. Всіх лікарів та медперсонал із цього корпусу вигнали терористи і самі туди привели своїх лікарів, які надавали допомогу виключно терористам. Лікарі були не місцеві", - повідомив Мусій.

Читайте такожМОЗ спростовує, що бойовики захопили перинатальний центр в ЛуганськуЗа його словами, таким чином один із корпусів обласної лікарні у Донецьку функціонував близько місяця.

"Така ж само ситуація була у Слов’янську, коли в одній із лікарень вони надавали допомогу власними силами, грабуючи нашу гуманітарну допомогу, яку ми доставляли на наші блокпости та цивільному населенню", - заявив Мусій.