Великобританія: Україна не має допустити «ірландського сценарію» на Донбасі
Україна не повинна пройти такий же шлях, як Велика Британія із Північною Ірландією
Про це заявив під час свого офіційного візиту до Дніпропетровська Державний міністр у справах Європи МЗС Великої Британії Девід Лідінгтон, передає Радіо Свобода.
«Мені б дуже не хотілось, щоб Україна пройшла такий шлях, як Велика Британія з Північною Ірландією. Це протистояння триває десятиріччями і в ході цього протистояння уже були численні жертви, і поранені, й покалічені люди. Не хотілось би, щоб це повторювалось десь», – заявив Девід Лідінгтон.
Він також висловив сподівання на те, що протистояння у Донецькій і Луганській області завершиться найближчим часом і «уряд України встановить свій контроль і законну владу в цих регіонах».
Водночас він зауважив, що «буде потрібно досить багато часу, щоб переконати все населення України в тому, співпраця з Євросоюзом відкриває перспективи і які економічні вигоди вона від цього може отримати».
Водночас заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов заявив, що, спілкуючись з високопосадовцем МЗС Великої Британії, влада Дніпропетровщини віддавала перевагу обговоренню майбутньої співпраці з Великою Британією, а не сучасних проблем: про обмін досвідом щодо боротьби з сепаратизмом не йшлося.
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«Будь-яка війна завжди закінчується миром», – додав він.
За даними сторін, у найближчій перспективі між Британією та Дніпропетровщиною має бути підписана угода про співпрацю в освітній сфері.
Девід Лідінгтон обіймає посаду державного міністра у справах Європи МЗС Великої Британії від травня 2010 року. У сферу його відповідальності входить Європейський союз; Європа, включаючи Балкани, Україну, Білорусь та Молдову, Росія, Південний Кавказ, Центральна Азія; НАТО та європейська безпека.