Великобританія: Україна не має допустити «ірландського сценарію» на Донбасі

Про це заявив під час свого офіційного візиту до Дніпропетровська Державний міністр у справах Європи МЗС Великої Британії Девід Лідінгтон, передає Радіо Свобода.

«Мені б дуже не хотілось, щоб Україна пройшла такий шлях, як Велика Британія з Північною Ірландією. Це протистояння триває десятиріччями і в ході цього протистояння уже були численні жертви, і поранені, й покалічені люди. Не хотілось би, щоб це повторювалось десь», – заявив Девід Лідінгтон.

Він також висловив сподівання на те, що протистояння у Донецькій і Луганській області завершиться найближчим часом і «уряд України встановить свій контроль і законну владу в цих регіонах».

Водночас він зауважив, що «буде потрібно досить багато часу, щоб переконати все населення України в тому, співпраця з Євросоюзом відкриває перспективи і які економічні вигоди вона від цього може отримати».

Водночас заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов заявив, що, спілкуючись з високопосадовцем МЗС Великої Британії, влада Дніпропетровщини віддавала перевагу обговоренню майбутньої співпраці з Великою Британією, а не сучасних проблем: про обмін досвідом щодо боротьби з сепаратизмом не йшлося.

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«Будь-яка війна завжди закінчується миром», – додав він.

За даними сторін, у найближчій перспективі між Британією та Дніпропетровщиною має бути підписана угода про співпрацю в освітній сфері.

Девід Лідінгтон обіймає посаду державного міністра у справах Європи МЗС Великої Британії від травня 2010 року. У сферу його відповідальності входить Європейський союз; Європа, включаючи Балкани, Україну, Білорусь та Молдову, Росія, Південний Кавказ, Центральна Азія; НАТО та європейська безпека.