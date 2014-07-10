ЄС відмовився від жорсткіших санкцій проти Росії - ЗМІ

Про це повідомляє польське інформаційне агентство РАР з посиланням на власні джерела.

"За даними дипломатів, частина країн хотіла сильнішої позиції ЄС, а саме додати до чорного списку вагомих російських політиків, а також санкцій у вигляді замороження проектів, котрі співфінансує у Росії Євросоюз. Однак, більшість вирішила, що треба дати шанс зусиллям Франції та Німеччини направлених на вирішення кризи в Україні", - відзначає агентство.

РАР зазначає, що минулого тижня Євросоюз також утримався від загострення санкцій проти Росії, незважаючи на те, що сепаратисти не виконали висунутий раніше їм ультиматум до 30 червня припинити бойові дії, звільнити заручників та віддати українській владі контроль над прикордонними пунктами, які вони раніше захопили на кордоні з Росією.

Агентство теж нагадало, що ЄС ввела візові санкції та заморозила активи 61 людей, серед яких російські політики, військові та українські сепаратисти. Санкції також запроваджені проти двох компаній окупованого Росією Криму.

"Можливе загострення санкцій та впровадження обмежень, котрі вплинуть на сектори російської економіки можуть обговорити лідери ЄС, котрі зустрінуться 16 липня у Брюсселі на надзвичайному засіданні, котре у першу чергу буде присвячене кадровим питанням", - відзначає РАР.

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Як повідомляв УНІАН, рада ЄС на рівні постійних представників вирішила включити в рамках другого етапу європейських санкцій проти Росії ще 11 людей. Це рішення ще мають підтвердити уряди країн-членів європейського об'єднання, що, як очікується, має відбутися до кінця цього тижня.

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Вчора глава уряду Німеччини та президент Франції провели вже другу за останні два тижні телефонну розмову з Президентом України Петром Порошенко на тему вирішення конфлікту на Донбасі та планують також повторити розмову з Президентом РФ Володимиром Путіним.

На минулому тижні Меркель з Олландом вже закликали Путіна використати свій вплив для того, аби переконати озброєних бойовиків на сході України припинити бойові дії та піти на переговори з українською владою. Водночас вони надалі продовжують атакувати позиції українських військових та заявляють про те, що будуть боротися проти Києва, котрий офіційно їх називає терористами.