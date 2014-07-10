У МОЗ спростовують оприлюднену сьогодні інформацію про кількість загиблих в зоні АТО

У Міністерстві охорони здоров’я України спростовують інформацію, оприлюднену сьогодні, 10 липня, заступником міністра охорони здоров’я Василем Лазоришинцем в ході брифінгу в Кабінеті міністрів України.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.

«Заступник міністра охорони здоров’я України Василь Лазоришинець під час брифінгу навів оперативну статистику з рівня загальної смертності в районах, захоплених терористами», - говориться у спростуванні, при цьому жодних уточнених даних не надається.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 липня, заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазоришинець заявив, що за період проведення Антитерористичної операції (АТО) загинули 478 цивільних осіб, з них 30 жінок і 7 дітей.

«Серед цивільного населення втрат більше, ніж серед військових. Поранено 1392 особи, серед них 108 жінок і 14 дітей. На сьогодні на стаціонарному лікуванні у медичних закладах перебувають 279 пацієнтів”, - сказав Лазоришинець.

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Окремо заступник міністра зупинився на питанні епідемічної ситуації на територіях проведення АТО, підкресливши, що військова санепідемслужба працює дуже чітко — за три місяці не було жодного спалаху кишкових інфекційних хвороб.